На Стародеревенской улице ребенок упал с восьмого этажа

Девочка осталась жива. Сейчас она находится в больнице.

Вечером, 21 мая, из окна многоэтажки дома № 26 по Стародеревенской улице выпала четырехлетняя девочка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Малышку забрали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за ее здоровьем наблюдают врачи.

Напомним, что СК дал рекомендации родителям во избежание случаев выпадения детей из окон. Родителям рекомендуют не оставлять своих детей одних на долгое время. Не стоит и не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в центре Петербурга из окна четвёртого этажа выпал годовалый ребёнок.

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