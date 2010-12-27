На Софийской "мост глупости" поймал очередную жертву-ГАЗель

Весь кузов ГАЗели раздавило.

"Мост глупости" на Софийской поймал очередную жертву-ГАЗель. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Сегодня, 3 апреля, на Софийской улице под мостом, прозванным в народе как "мост глупости", пыталась проехать очередная ГАЗель. Автомобиль проехал, однако получил серьезные поверждения.

Отметим, что это первая в истории "моста глупости" ГАЗель, которая смогла проехать под ним. Однако не без повреждений.

Напомним, что 11 января января перед мостом поставили ограничитель высоты, чтобы избежать подобные происшествия. Однако водителей это не останавливает.

Интересно, что жители Колпино в группе ВКонтакте "Автолюбители Колпино" продолжают вести счёт между мостом и непроехавшими автомобилями. На сегодня счёт 143-0 в пользу моста.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; Автолюбители Колпино