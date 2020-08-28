На Одесском нефтезаводе прогремел взрыв

После этого электричества лишился микрорайон Шкодова Гора.

На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. После этого в микрорайоне Шкодова Гора пропало электричество. Очевидцы опубликовали соответствующее видео в социальных сетях.

Местные журналисты из Vesti.ua со ссылкой на жителей рассказали, что звук взрыва раздался в полночь. После этого на электроподстанции, которая находится на территории завода, была замечена яркая вспышка. После этого начался пожар. На место инцидента выехали представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также бригады скорой помощи.

Везде гарь и черный дым, что взорвалось, не знаем сообщение очевидцев

В полиции Одессы заявили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ. После этого пламя перекинулось на сухую траву. Специалистам пришлось перекрыть для движения дорогу, которая проходит через микрорайон. Предположительно, инцидент мог произойти из-за действий "охотников за металлом". Преступники попадают на территорию завода, с которой крадут кабели.

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Видео: YT / Думская Нет