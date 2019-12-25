Площадь разлива нефти у берегов Одессы составляет 7,5 тысячи квадратных метров.

Около Одессы разлилось топливо с затонувшего танкера "Делфи". Инцидент произошел около 9 часов утра 24 июля. По данным местных экспертов, нефтяное пятно распространилось на 7,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили журналисты "Думской" со ссылкой на заместителя начальника экологической инспекции по региону Виталия Караулова.

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Делфи" пробует вернуть танкер на киль. Однако у него не получается справиться с ситуацией. В настоящее время известно, что топливное пятно движется в сторону берега. Оно попало на пляжный песок.

Крушение танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море.