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Крушение танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

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Известно, что танкер вышел в море под флагом Молдавии.

В ночь с пятницы на субботу,  в Одесском заливе произошло крушение танкера "Делфи". В результате концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз.

Происшествие случилось из-за того, что у судна сорвало с якоря, после чего корабль отнесло в сторону из-за сильного шторма. На борту танкера находилось не менее 15 моряков, их эвакуировали.

Известно, что танкер вышел в море под флагом Молдавии. Представители страны заявили, что "Делфи" лишили права ходить под флагом республики более года назад.

Видео: YouTube/ Зоотроп

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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