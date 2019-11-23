Крушение танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

Известно, что танкер вышел в море под флагом Молдавии.

В ночь с пятницы на субботу, в Одесском заливе произошло крушение танкера "Делфи". В результате концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз.

Происшествие случилось из-за того, что у судна сорвало с якоря, после чего корабль отнесло в сторону из-за сильного шторма. На борту танкера находилось не менее 15 моряков, их эвакуировали.

Известно, что танкер вышел в море под флагом Молдавии. Представители страны заявили, что "Делфи" лишили права ходить под флагом республики более года назад.

Видео: YouTube/ Зоотроп