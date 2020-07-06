В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский.

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили представители администрации президента Владимира Зеленского. Согласно информации от чиновников, глава государства с борта фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение боевых кораблей и техники. В торжественном мероприятии участвовали вертолеты ВМСУ, артиллерийские катера и катера морской охраны, учебные катера с курсантами. Военные продемонстрировали действия по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие.

Мы знаем, как в минувшие годы ВМС Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что правительство страны не позволит разрушить систему черноморской безопасности. Украина ставит перед собой цель регулярно наращивать боевую мощь, чтобы оставаться морской державой.

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией.

Видео: YouTube / 24 канал