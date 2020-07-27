На Невский проспект вернулись агрессивные чайные промоутеры

Они снова очень настойчиво зазывают прохожих продегустировать чай.

На Невский проспект снова вернулись чайные промоутеры, которые в прошлом году силой принуждали прохожих зайти на дегустацию чая. Об этом очевидцы сообщили в Tik Tok.

Ещё в апреле прошлого года в соцсетях появилось движение #мынебудемчай. Это произошло после того, как у одного из петербуржцев отобрали скейтборд, а второму и вовсе повредили нос. Уже в мае промоутеры прыснули из газового баллончика по петербургским торговцам картин, в конфликте разбиралась полиция. Также многие писали об агрессивных методах работы молодых людей. И сейчас на кадрах можно увидеть, что промоутеры стоят в нескольких шагах друг от друга и надоедают снова прохожим своими предложениями.

Также в прошлом году на Невском проспекте появился "Мучайник", посвященный пострадавшим от террора "чайных продавцов".

Видео: Tik Tok/ olya.and