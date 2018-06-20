мынебудемчай: в Петербурге продолжается борьба с агрессивной рекламой

Разберемся, как новый подход к рекламе чая вывел из себя горожан и привел к флешмобу в соцсетях.

Три дня назад 20-летний Дмитрий Парфенов на своей личной Instagram-странице заявил о том, что у его друзей на Невском проспекте отобрали скейтборд, а один из них получил травму носа. Виновниками происшествия не были преступники, гулявшие по главному проспекту города в поисках наживы.

Нос был сломан молодой девушкой, работавшей промоутером в печально известной сети магазинов по продаже чая Hangetsu Tea. Молодых представителей компании, активно предлагавших петербуржцам дегустацию дорогого "авторского" чая, можно было встретить на Лиговском проспекте и у базилики Святой Екатерины еще год назад. Собственно, конфликт у второго адреса и стал последней каплей.

"Сначала это было смешно и вызывало желание посмеяться над их "шутками" и попытками заманить в заведение и купить чай в "подарок" всего за пять тысяч рублей. Но в какой-то момент стало не смешно. Сначала они стали открыто слать людей, хватать их за руки и не отпускать. Личности работающие промоутерами стали более асоциальными. Выглядели частенько нетрезвыми. Но вчера они перешли какую-либо границу. Вчера мои друзья шли рядом с базиликой Святой Екатерины Александрийской и девочка, работающая промоутером отобрала у одного из моих друзей скейт. Ее предупредили, что если она его не отдаст - то он будет отобран силой. Предупреждение было проигнорировано и скейт был отобран, а девочка, девушка, представительница слабого пола, ногой сломала моему другу нос. Я считаю, что именно в этот момент эти промоутеры перешли черту и предлагаю запустить хэштег - #мынебудемчай. Мы делаем это, чтобы обратить внимание на происходящий в самом центре города беспредел", – отметил Дмитрий в своей публикации.

В масштабах Петербурга пост приобрел вирусный характер. Своими историями поделились десятки горожан. Некоторые из них также обратились и на Piter.TV.

"Они очень агрессивные. Создается впечатление, что многие из таких промоутеров эмоционально неуравновешенные. Может быть, они "под чем-то" или даже беспризорники. Хотя, например, я сейчас прохожу по другой стороне Невского, но их пока не вижу. Вероятнее всего, они решили "утихнуть" после того, как я устроил флэшмоб", – рассказал нам Дмитрий Парфенов.

"Они приглашают людей в свое помещение. Там они предлагают попробовать зеленый чай, который стоит 5 тыс. рублей. Но "только сегодня и только сейчас" цена снижена до 1800 рублей. Так уже полгода. Если человек отказывается платить, то они давят на жалость и просят хотя бы чаевые за презентацию. Как я знаю, они берут студентов 1-2 курсов и школьников. Для многих ребят есть элемент стресса, но им дают наставления и "успокаивают", что навязчивым поведением они никого не обманывают. Им нужно привести человек 70-80 день для нормального заработка. Вроде бы, заработок в сутки – до тысячи рублей, выполняя этот норматив", – отметил анонимный источник, знакомый с режимом работы магазина.

"В этом месте я была дважды. К нам подошла девочка и позвала на бесплатную дегустацию. Это было в прошлом году, людей еще было много. Как я поняла, ей было 16 лет и она работала "зазывалой". Нас привели, усадили и стали рассказывать про разные сорта чая, которые стоили меньше "только для нас". Естественно, мы встали и вышли. Потом я случайно туда зашла месяц назад. Ко мне подошел парень и "попросил помочь" ему, иначе у него будет штраф в 500 рублей. Народа уже было меньше. Про чай рассказывали очень монотонно. В конце промоутеры надавили на то, что они "студенты, проходят практику" и попросили 50-100 рублей. Помогла им, хотя они этого не заслужили. Ужасное место", – заявила студентка Елизавета В.

Промоутеры испортили впечатления об отдыхе и москвичке Ксении, приехавшей в Петербург в феврале.

"Когда я была в городе, тоже офигела от этих придурков. Трогали, за руку силой уводили, в спину всякую дичь говорили. Оценивали внешний вид, дергали. Ужасно неприятно", – рассказала нам девушка.

Некоторые СМИ отметили, что сайт Hangetsu Tea (https://hangetsu-tea.com/) в настоящее время недоступен. Конечно, это может означать победу Петербурга и активных горожан. По данным Piter.TV, в сети открылся новый сайт компании han-tea.ru, на котором можно найти схожую информацию о деятельности Hangetsu Tea. При попытке позвонить на контактный номер, указанный на сайте, трубку взял мужчина, который прекратил разговор, услышав голос нашего журналиста.

Это значит только одно – точка в деятельности компании, допустившей такие методы рекламы, еще не поставлена. Хотя информация о внимании к продавцам со стороны правоохранительных органов уже есть.

Фото, видео: Дмитрий Парфенов / Instagram, Макс Плохих / YouTube