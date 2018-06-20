Мынебудемчай: на видео попал момент задержания чайных промоутеров на Невском

Горожане придумали в Instagram хэштег #мынебудемчай, под которым делятся историями встречи с чайными торговцами.

Не так давно петербуржцы организовали флешмоб против агрессивных продавцов чая. Так, горожане придумали в Instagram хэштег #мынебудемчай, под которым делятся историями встречи с чайными торговцами. Флешмоб возымел действие и чайных промоутеров с Невского задержала полиция.

Проходим, не стесняемся, слышится комментарий полицейских

Чайные промоутеры появились на главной улице Петербурга не так давно. Сначала при отказе от дегустации они слали людей, хватали их за руки, задерживали. После этого у одного из петербуржцев забрали скейтборд. Вначале петербуржец пытался урегулировать конфликт мирно, но продавец вела себя агрессивно. Когда горожанин попытался отобрать скейт, то хрупкая особа сломала ему нос. Перелом оказался со смещением.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что если горожане уверены, что в их отношении совершили преступление, то необходимо обратиться в полицию. В данный момент горожане уже обратились с жалобой в городскую администрацию.

Фото и видео: Макс Плохих/ YouTube