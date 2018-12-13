Чайные промоутеры прыснули из газового баллончика по петербургским торговцам картин

Полицейские погасили конфликт, забрав с собой нескольких зачинщиков.

В понедельник, 6 мая, чайные промоутеры Hangetsu Tea вступили в отрытый конфликт с торговцами картин. Об этом сообщает "Бумага".

Так, навязчивые продавцы чая прыснули из газового баллончика петербургским художникам в лицо. Как оказалось, продавцы картин сделали замечание молодым людям, которые слишком настойчиво предлагали свою продукцию прохожим.

В результате на место прибыли полицейские. Правоохранителям удалось погасить конфликт. Отметим, что несколько зачинщиков были задержаны.

Ранее мы уже писали о том, что петербуржцы запустили флешмоб против агрессивных продавцов чая. Так, горожане придумали в Instagram хэштег #мынебудемчай, под которым делятся историями встречи с чайными торговцами.

Напомним, что некоторые СМИ отметили, что сайт Hangetsu Tea (https://hangetsu-tea.com/) в настоящее время недоступен. Конечно, это может означать победу Петербурга и активных горожан. По данным Piter.TV, в сети открылся новый сайт компании han-tea.ru, на котором можно найти схожую информацию о деятельности Hangetsu Tea. При попытке позвонить на контактный номер, указанный на сайте, трубку взял мужчина, который прекратил разговор, услышав голос нашего журналиста.

Это значит только одно – точка в деятельности компании, допустившей такие методы рекламы, еще не поставлена. Хотя информация о внимании к продавцам со стороны правоохранительных органов уже есть.

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга красная иномарка влетела в строительные леса: есть пострадавшие

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