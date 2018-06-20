Горожане придумали в Instagram хэштег #мынебудемчай, под которым делятся историями встречи с чайными торговцами.

Петербуржцы организовали флешмоб против агрессивных продавцов чая. Так, горожане придумали в Instagram хэштег #мынебудемчай, под которым делятся историями встречи с чайными торговцами.

Горожане рассказывают, что молотые люди зазывают в помещение, где якобы проводят бесплатную дегустацию разных сортов чая. В ходе беседы промоутеры предлагают различные напитки, дарят подарки. В конце "встречи" юноши настойчиво требуют приобрести продукцию. Продавцы буквально не отпускают доверчивых горожан. По словам горожан, обычно цена дегустации может стоит от 1 до 5 тысяч рублей. Если у горожанина не находится с собой денег, то настойчивые продавцы предлагают оформить покупку в кредит. Некоторые пострадавшие от "чайной" мафии отмечают, что иногда промоутеры не прочь оставить в залог паспорт покупателя.

Сначала, они стали открыто слать людей, хватать их за руки и не отпускать. Личности работающие промоутерами стали более асоциальными. Выглядели частенько нетрезвыми пишет один из участников флешмоба

Кроме того, петербуржец заявил, что рядом с Базиликой Святой Екатерины Александрийской девушка - чайный промоутер отобрала у горожанина скейт. Вначале петербуржец пытался уреглировать конфликт мирно, но продавец вела себя агрессивно. Когда горожанин попытался отобрать скейт, то хрупкая особа сломала ему нос.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что если горожане уверены, что в их отношении совершили преступление, то необходимо обратиться в полицию. В данный момент петербуржец обратился с жалобой в администрацию города.

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Фото:pixabay