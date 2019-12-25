На Мозырском НПЗ в Белоруссии проходит митинг

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии проходит митинг. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе предприятия. Специалисты отметили, что ситуация не отражается на работе производственных мощностей.
Проходит акция с участием немногочисленной группы
пресс-служба Мозырского НПЗ
Источник агентства уточнил, что на данный момент "ничего особенного" на территории завода не происходит.
Напомним, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод является одним из двух нефтеперерабатывающих производств в Белоруссии. Вторым - является ОАО "Нафтан", расположенный в городе Новополоцк Витебской области.
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