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На Мозырском НПЗ в Белоруссии проходит митинг
Сегодня, 13:49
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lesjasap

На Мозырском НПЗ в Белоруссии проходит митинг

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В пресс-службе предприятия сообщили, что В акции протеста участвуют немногочисленные активисты.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии проходит митинг. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе предприятия. Специалисты отметили, что ситуация не отражается на работе производственных мощностей.

Проходит акция с участием немногочисленной группы

пресс-служба Мозырского НПЗ

Источник агентства уточнил, что на данный момент "ничего особенного" на территории завода не происходит.

Напомним, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод является одним из двух нефтеперерабатывающих производств в Белоруссии. Вторым  - является ОАО "Нафтан", расположенный в городе Новополоцк Витебской области.

"Беларуськалий" приостановил добычу руды из-за забастовки.

Теги: белоруссия, митинг, мозырское нпз, нпз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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