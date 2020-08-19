"Беларуськалий" приостановил добычу руды из-за забастовки. Об этом сообщил журналистам ТАСС сопредседатель стачкома Анатолий Бокун. Специалист отметил, что протесты проводятся на большинстве производств ОАО.
Сильвинитовые обогатительные фабрики 1-го, 2-го и 3-го рудоуправления стоят. Работает только фабрика 4-го рудоуправления
Анатолий Бокун, сопредседатель стачкома
Эксперт добавил, что участники забастовки находятся под давлением со стороны нанимателя. Владелец "Беларуськалия" угрожает непредлением трудового контракта, а также привлечением к ответственности.
Люди напуганы, но я твердо уверен, что в нашем коллективе есть смелые и отважные шахтеры, которые должны отстоять не только честь коллектива, города, но и республики
Анатолий Бокун, сопредседатель стачкома
Напомним, что рабочие "Беларуськалия" требуют признать проведенные 9 августа президентские выборы недействительными.
Видео: Telegram / @nexta_live
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