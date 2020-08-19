Протестующие рассказали о том, что происходит на фабрике.

"Беларуськалий" приостановил добычу руды из-за забастовки. Об этом сообщил журналистам ТАСС сопредседатель стачкома Анатолий Бокун. Специалист отметил, что протесты проводятся на большинстве производств ОАО.

Сильвинитовые обогатительные фабрики 1-го, 2-го и 3-го рудоуправления стоят. Работает только фабрика 4-го рудоуправления Анатолий Бокун, сопредседатель стачкома

Эксперт добавил, что участники забастовки находятся под давлением со стороны нанимателя. Владелец "Беларуськалия" угрожает непредлением трудового контракта, а также привлечением к ответственности.

Люди напуганы, но я твердо уверен, что в нашем коллективе есть смелые и отважные шахтеры, которые должны отстоять не только честь коллектива, города, но и республики Анатолий Бокун, сопредседатель стачкома

Напомним, что рабочие "Беларуськалия" требуют признать проведенные 9 августа президентские выборы недействительными.

Видео: Telegram / @nexta_live