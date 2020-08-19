На белорусском МТЗ рассказали о ситуации на заводе

Часть сотрудников написала заявление на отпуск за свой счет.

На белорусском Минском транспортном заводе рассказали о ситуации на производстве. В пресс-службе "РИА Новостям" заявили, что часть сотрудников написали заявления об отпусках за собственный счет. Среди мотивов указывались и политические убеждения. Часть специалистов написали заявления в связи с семейно-бытовыми обстоятельствами.

По имеющейся информации, 167 человек - по семейно-бытовым обстоятельствам, пять – по политическим мотивам и в связи с проведением забастовки...Понятно, что ситуацию штатной на 100% сейчас назвать нельзя сообщение пресс-службы МТЗ в Белоруссии

Напомним, что в общей сложности на МТЗ работают 15 тысяч человек. По словам руководства завода, "тракторы собираются, техника отгружается". В пресс-службе предприятия заявили, что не вызывали милицию для разгона протестующих. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что ОМОН пытается разогнать демонстрантов, собравшихся у проходной завода.

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске.

Видео: Telegram / NEXTA Live