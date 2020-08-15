Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Участники протеста кричали "Уходи!".

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отказался общаться с рабочими Минского тракторного завода. Он прибыл на предприятие, бастующие работники звали его на разговор, но председатель правительства отказался выходить к ним в присутствии журналистов, как того требовали сотрудники.

После этого работники покинули территорию предприятия и направились в центр Минска. Часть колонны дошла до дома правительства на площади Независимости. ТАСС оценил, что в колонне было несколько тысяч человек.

Участники протеста кричали "Уходи!", требовали отмены результатов сфальсифицированных выборов, прекращения милицейского произвола и пыток.

Ранее Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам.

Видео: Telegram / NEXTA Live