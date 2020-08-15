Он заявил, что те, кто "хочет потерять работу и предприятия" их потеряют.

Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам.

Он считает, что работники предприятий могут протестовать, "но на заводах им делать нечего". Руководителям заводов он поручил предупредить работников о последствиях, приехать на производство и "ответить на вопросы".

Сам Лукашенко в понедельник планирует поехать на Минский завод колесных тягачей.

Он добавил, что не надо ни на кого давить.

Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Александр Лукашенко

Он заявил, что те, кто "хочет потерять работу и предприятия" их потеряют. Он считает, что после предприятия не восстановятся.

В Белоруссии с 13 августа проходят массовые забастовки на заводах и предприятиях в разных городах страны — в знак протеста против фальсификаций на выборах президента и милицейского насилия. Так, например, на Минском тракторном заводе вчера была остановлена часть цехов из-за забастовок.

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