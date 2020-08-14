О каких именно цехах идёт речь — неизвестно.

На Минском тракторном заводе остановлена часть цехов из-за забастовки рабочих, которые протестуют против фальсификации выборов президента и милицейского насилия в отношении мирных протестующих.

В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. представитель МТЗ

О каких именно цехах идёт речь — неизвестно.

Ранее мы писали, что в Белоруссии сотрудники предприятий вновь вышли на забастовки.

Видео: Telegram / NEXTA Live