  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:21
119
matveyvn
Код вставки плеера

На Минском тракторном заводе остановлена часть цехов

0 0

О каких именно цехах идёт речь — неизвестно.

На Минском тракторном заводе остановлена часть цехов из-за забастовки рабочих, которые протестуют против фальсификации выборов президента и милицейского насилия в отношении мирных протестующих.

В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена.

представитель МТЗ

О каких именно цехах идёт речь — неизвестно.

Ранее мы писали, что в Белоруссии сотрудники предприятий вновь вышли на забастовки.

Видео: Telegram / NEXTA Live

Теги: забастовки в белоруссии, минск, мтз, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии