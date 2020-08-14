На Минском тракторном заводе остановлена часть цехов из-за забастовки рабочих, которые протестуют против фальсификации выборов президента и милицейского насилия в отношении мирных протестующих.
В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена.
представитель МТЗ
О каких именно цехах идёт речь — неизвестно.
Ранее мы писали, что в Белоруссии сотрудники предприятий вновь вышли на забастовки.
Видео: Telegram / NEXTA Live
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