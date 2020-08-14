На забастовки также выходят медики по всей стране.

В Белоруссии сотрудники предприятий вновь вышли на забастовки против полицейского насилия и фальсификаций на выборах президента. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta Live.

На данный момент известно, что на забастовку вышли сотрудники БелАЭС, минского метро, "Нафтана" и "Полимира", минского электротехнического завода им. В. И. Козлова, мебельной фабрики "ЗОВ" в Гродно, МЭТЗ, гродненского Химволокно.

Также люди, как и вчера, выстраиваются в "цепочки солидарности" вдоль дорог.

На забастовки также выходят медики по всей стране.

Ранее мы писали, что премьер-министр Чехии считает, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы.

Видео: Telegram / NEXTA Live