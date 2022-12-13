На Ленобласть надвигается сильный снегопад

В некоторых районах порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Сегодня днем, 11 февраля, в Ленобласти ожидается сильный снегопад. Об этом сообщили спасатели 47-го региона.

В Ленинградской области обещают сильный ветер. В некоторых районах порывы будут достигать 18 м/с. В МЧС призвали жителей отказаться от поездок на транспорте в связи в высоким риском ДТП. Также населению напомнили, что выходить на лед в такую погоду опасно.

Добавим, что в Петербурге циклон "Роберт" устроит непогоду. В Северной столице будет задувать ветер, пойдет снег, город окутает туман.

Ранее на Piter.tv: ветер сорвал строительные леса с дома на Малом проспекте Петроградской стороны.

Фото: Pxhere