На Ленобласть надвигается сильный снегопад

Сегодня днем, 11 февраля, в Ленобласти ожидается сильный снегопад. Об этом сообщили спасатели 47-го региона.
В Ленинградской области обещают сильный ветер. В некоторых районах порывы будут достигать 18 м/с. В МЧС призвали жителей отказаться от поездок на транспорте в связи в высоким риском ДТП. Также населению напомнили, что выходить на лед в такую погоду опасно.
Добавим, что в Петербурге циклон "Роберт" устроит непогоду. В Северной столице будет задувать ветер, пойдет снег, город окутает туман.
Ранее на Piter.tv: ветер сорвал строительные леса с дома на Малом проспекте Петроградской стороны.
Фото: Pxhere
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