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Ветер сорвал строительные леса с дома на Малом проспекте Петроградской стороны
Сегодня, 22:55
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Ветер сорвал строительные леса с дома на Малом проспекте Петроградской стороны

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Строительные леса упали и повредили провода.

В Петербурге из-за метели на одном из зданий на Малом проспекте Петроградской стороны сорвало строительные леса. Об этом рассказали в телеграм-канале "Мегаполис". 

По данным телеграм-канала, леса упали и повредили провода. Очевидцы в подписи к снимку сообщили, что движение перекрыто. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на Малом проспекте П. С. действительно затруднено.

Ранее ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: Telegram / Мегаполис
 

Теги: ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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