Ветер сорвал строительные леса с дома на Малом проспекте Петроградской стороны

Строительные леса упали и повредили провода.

В Петербурге из-за метели на одном из зданий на Малом проспекте Петроградской стороны сорвало строительные леса. Об этом рассказали в телеграм-канале "Мегаполис".

По данным телеграм-канала, леса упали и повредили провода. Очевидцы в подписи к снимку сообщили, что движение перекрыто. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на Малом проспекте П. С. действительно затруднено.

Ранее ветер повалил строительный кран перед храмом в Петербурге. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: Telegram / Мегаполис

