На Комендантском проспекте убрали рой пчел, но они вернулись 

Судя по всему, насекомых "выживали" кипятком.

В Петербурге на детской площадке продолжают бороться с огромным роем пчел. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Напомним, что насекомые облюбовали заднюю сторону горки. После жалобы горожан на место выехали специалисты.

Рой убрали ещё вчера, но пчёлки продолжают туда прилетать сообщает мобильный корреспондент

Корреспондент предположил, что скорее всего, рой заливали кипятком, потому что на покрытии до сих пор мокрые пятна и десятки погибших насекомых.

Пчелы не в первый раз заселяются в "неположенном месте". Несколько дней назад на севере Петербурга рой пчел облюбовал фонарь на детской площадке. На помощь местным жителям приехал специалист. Пчеловод переселил насекомых в коробку. Он отметил, что пчелы были домашними и не представляли никакой опасности.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге Главпочтамт станет общественным пространством .

Видео и фото:Piter.TV