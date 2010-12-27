Под детской горкой на Комендантском проспекте поселился рой пчел

Они тоже прячутся в тени от жары.

В Петербурге на детской площадке во дворе жилого комплекса поселился огромный рой пчел. Об этом жители ЖК сообщили в социальных сетях.

Судя по фотографии, пчелы облюбовали детскую горку. Причем поселились они с ее обратной стороны, где тень. И не зря, потому что в Петербурге уже не первый день температура воздуха на улице превышает отметку +30 градусов. В комментариях к записи разразились бурные споры, кто-то пишет, что нужно вызвать специалистов, пока не пострадали дети, кто-то говорит, что лучше пчел не трогать, тогда они сами позже покинут свое убежище.

Несколько дней назад на севере Петербурга рой пчел облюбовал фонарь на детской площадке. На помощь местным жителям приехал специалист. Пчеловод переселил насекомых в коробку. Он отметил, что пчелы были домашними и не представляли никакой опасности.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург