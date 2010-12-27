Насекомые пытаются сделать улей из фонаря.

В среду, 5 июня, горожане сообщили о том, что на севере Петербурга рой пчел облюбовал детскую площадку. Пугающие снимки петербуржцы разместили в соцсетях.

Инцидент произошел на детской площадке на Арцеуловской улице, 23. Насекомые попытались сделать улей из фонаря.

Местные жители сразу же забили тревогу. Спустя несколько часов на место импровизируемой пасеки приехал специалист. Пчеловод переселил насекомых в коробку. Он отметил, что пчелы были домашними и не представляли никакой опасности.

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Фото:признавашки дтп и чп/петербург, Администрация Приморского района