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На севере Петербурга рой пчел облюбовал детскую площадку
Сегодня, 18:36
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IRINA_CHALKINA

На севере Петербурга рой пчел облюбовал детскую площадку

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Насекомые пытаются сделать улей из фонаря.

В среду, 5 июня, горожане сообщили о том, что на севере Петербурга рой пчел облюбовал детскую площадку. Пугающие снимки петербуржцы разместили в соцсетях.

Инцидент произошел на детской площадке на Арцеуловской улице, 23. Насекомые попытались сделать улей из фонаря. 

Местные жители сразу же забили тревогу. Спустя несколько часов на место импровизируемой пасеки приехал специалист. Пчеловод переселил насекомых в коробку. Он отметил, что пчелы были домашними и не представляли никакой опасности.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские хирурги успешно пришили отрубленные пальцы 8-летнему школьнику

Фото:признавашки дтп и чп/петербург,  Администрация Приморского района

 

Теги: новости спб, общество, происшествия, пчелы детская площадка, пчелы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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