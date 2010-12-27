Петербургские хирурги успешно пришили отрубленные пальцы 8-летнему школьнику

Мальчику отрубил пальцы его брат во время игры.

В среду, 5 июня, хирурги СПбГПМУ провели уникальную операцию по восстановлению пальцев 8-летнему мальчику. Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения Республики Карелия.

Как оказалось, инцидент произошел в Карелии. Мальчик потерял три пальца во время игры с братом. По данным правоохранительных органов, один из мальчиков рубил ветки на пне, а другой протянул руку и его рука попала под топор. Ребенка сразу же доставили в Сортавальскую районную больницу, откуда вертолетом санавиации отправили в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медуниверситет.

Минздравом Карелии в 2019 году разработана новая схема маршрутизации экстренных пациентов, согласно которой территориальных границ для медицинской эвакуации по экстренным случаям больше не существует. Если пациенту требуется лечение в федеральной клинике, он будет туда направлен, минуя Петрозаводск. Самое главное – вовремя оказать необходимую квалифицированную помощь сказано в сообщении

Хирурги Борис Севрюгов и Роман Полозов успешно провели операцию. Медики сшили сухожилия на кисти, а также нервы и сосуды, даже самые мелкие. Врачи отметили, что вероятность того, что кисть полностью восстановит свои двигательные функции, составляет 80%. В дальнейшем ребенка будут наблюдать также петербургские врачи.

В данный момент следователи проверяют все обстоятельства произошедшего.

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Фото:Piter.TV