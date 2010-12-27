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Пешеход попал под колеса грузовика на Витебском проспекте
Сегодня, 18:02
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Alena_Zinovieva

Пешеход попал под колеса грузовика на Витебском проспекте

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До этого в большегруз врезалась легковушка.

Днем 5 июня в Московском районе Петербурга произошла серьезная авария. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, на Витебском проспекте, по направлению к КАД, легковушка врезалась в грузовик, который, в свою очередь, сбил 33-летнего пешехода.

Известно, что пострадавший мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В результате пешехода увезли в больницу с тяжелыми травмами. О состоянии других участников аварии сведений нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на КАД насмерть сбили пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп с грузовиком, сбили пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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