Пешеход попал под колеса грузовика на Витебском проспекте

До этого в большегруз врезалась легковушка.

Днем 5 июня в Московском районе Петербурга произошла серьезная авария. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, на Витебском проспекте, по направлению к КАД, легковушка врезалась в грузовик, который, в свою очередь, сбил 33-летнего пешехода.

Известно, что пострадавший мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В результате пешехода увезли в больницу с тяжелыми травмами. О состоянии других участников аварии сведений нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на КАД насмерть сбили пешехода.

Фото: Piter.TV