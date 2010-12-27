В Петербурге Главпочтамт станет общественным пространством 

Проект планируется осуществить в течение двух-трех лет.

В пятницу, 7 июня, стало известно о том, что в Петербурге здание Главпочтамт станет общественным пространством. Соответствующий проект презентовал гендиректор почтового оператора Николай Подгузов на стенде "Почты России" на ПМЭФ.

Подгузов заявил, что он намерен совместно с городом выработать концепцию реконструкции почтового квартала и приступить к обустройству и самого квартала, и прилегающей территории.

При поддержке города и соответствующем обсуждении концепции реконструкции мы могли бы организовать в почтамте общественно значимое место с интересными объектами, но безусловно с сохранением основной почтовой функции отмечает он

Власти города отметили, что они готовы содействовать в реализации проекта. Город возьмет на себя работы по установке коммуникаций, реконструкцию фасада. Проект планируется осуществить в течение двух-трех лет.

В новом общественном пространстве планируют разместить зоны отдыха, небольшие кафе, мастерские, музейные помещения.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный расширит функционал Единой карты петербуржца.

Фото:Пресс-служба "Почты России"