Смольный расширит функционал Единой карты петербуржца

Карта совместит в себе функции банковской и скидочной карты, проездного документа, полиса ОМС и удостоверения личности.

В пятницу, 7 июня, стало известно о том, что в Северной столице расширят функционал Единой карты петербуржца. Об этом сообщили власти Петербурга на ПМЭФ.

Так, карта совместит в себе функции банковской и скидочной карты, проездного документа, полиса ОМС и удостоверения личности. Петербургские парламентарии подписали соответствующее соглашение с генеральным директором "Национальной системы платежных карт" Владимиром Комлевым.

Также власти города заявили, что до конца года функционал этой карты дополнит приложение "Мои льготы", которое позволит петербуржцам пользоваться доступными мерами социальной поддержки. Сегодня в проекте работают более 120 торговых точек. За май-июнь эта цифра должна возрасти больше чем в 10 раз. Кроме того, скидки и акции по карте предоставляют музеи, выставочные залы, театры, учреждения физкультуры и спорта, и даже 10 частных фитнес-центров.

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