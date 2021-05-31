На Филиппины доставили третью партию вакцины "Спутник V"

Препарат отправят в особо пострадавшие районы страны.

На Филиппины доставили третью партию российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказали представители местного информационного агентства. Известно, что препарат прибыл в страну поздно вечером 30 мая. Дозы будут использованы в районах, в которых фиксируется наибольшая эпидемиологическая опасность. В них больше всего выявлено зараженных инфекцией.

Напомним, что получателями первых двух партий вакцины стали медицинские сотрудники в некоторых крупных городах, входящих в Манильскую агломерацию. Первый случай заражения коронавирусом в стране зафиксирован 30 января прошлого года. Сейчас общее число зараженных составляет 1,22 млн человек. Вылечились - порядка 1,14 млн граждан. Летальный исход зарегистрирован у 20,8 тысяч пациентов.

На данный момент Филиппины одобрили экстренное использование американской Moderna и российского "Спутника V", разработки от Pfizer, британско-шведской компании AstraZeneca, китайского производителя Sinovac, а также индийской фирмы Bharat Biotech и Janssen.

В РФПИ рассказали об ажиотажном спросе на "Спутник V".

Видео: YouTube / ANC 24/7