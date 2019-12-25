На ЧАЭС возобновились ядерные реакции

Российские специалисты утверждают, что это не несет никакой угрозы.

Ученые заявили о возобновлении ядерных реакций на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает журнал Science.

По словам химика Нила Хайята, в массе похороненного в саркофаге топлива начались процессы деления урана. Ученый подчеркнул, они могут ускориться в прогрессии, что вполне может повлечь за собой неконтролируемый выброс ядерной энергии.

Российские специалисты прокомментировали публикацию научного журнала. Так доктор технических наук Владимир Кузнецов завил RT, что подобные процессы постоянно наблюдаются на ЧАЭС, но они не несут никакого вреда окружающей среде. Он отметил, что такие реакции будут происходить в течение тысячелетия до полного распада.

Все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, они поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Владимир Кузнецов, доктор технических наук

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко призвал ВСУ иметь на вооружении ракеты, способные ликвидировать АЭС на территории РФ. По его словам, Украине следует иметь ракеты дальностью до тысячи километров, чтобы превентивно угрожать Москве.

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