Роман Костенко призвал ВСУ иметь на вооружении ракеты, способны ликвидировать АЭС на территории РФ.

Украина угрожает нанести удары по российским АЭС. Об этом в эфире местного телеканала сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко. Парламентарий заметил, что Вооруженные силы РФ действительно отвели силы от государственной границы, но несмотря на это Киев планирует совершать диверсии против объектов, находящихся на территории соседней страны. По мнению гостя программы, ВСУ следует запастись ракетами большой дальности, чтобы оружие могло атаковать АЭС.

Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве. Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят. Роман Костенко, украинский депутат

По мнению военного аналитика портала "Авиа.про", такие планы Вооруженных сил Украины говорят об объявлении войны. В этом случае все объекты ВСУ будут разрушены спустя 30 минут после первого запуска ракет. При этом специалист уточнил, что Киев не обладает необходимой мощью для ликвидации АЭС в России, а сами АЭС надежно защищены.

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