На 10 дней перекроют участок КАД из-за ремонтных работ

На участке будут ремонтировать деформационный шов.

В субботу, 5 марта, стало известно, что с 6 по 16 марта на участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей перекроют две полосы движения.

Как рассказали в пресс-службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на участке будут ремонтировать деформационный шов. Будут перекрыты третья и четвёртая полосы движения, по первой и второй полосам ограничат скорость до 50 км/час.

На месте работ установят сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки. Работы будут производиться круглосуточно, в три смены. Информацию о перекрытии выведут на электронное табло КАД.

Ранее в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Дыбенко. Протяженность участка ремонта составляет более 2,5 километров.

Фото: Piter.tv