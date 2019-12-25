В этом году в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Дыбенко

Протяженность участка ремонта составляет более 2,5 километров.

В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" проведут ремонт улицы Дыбенко (от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности).

На ремонт участка в более 2,5 километров выделят 137 млн рублей. Специалисты заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, а также бордюрный камень.

Для автомобилистов участок будет закрыт: ограничения введут на протяжении всей улицы, кроме участка от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv