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В этом году в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Дыбенко
Сегодня, 17:04
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В этом году в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Дыбенко

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Протяженность участка ремонта составляет более 2,5 километров.

В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" проведут ремонт улицы Дыбенко (от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности).

На ремонт участка в более 2,5 километров выделят 137 млн рублей. Специалисты заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, а также бордюрный камень.

Для автомобилистов участок будет закрыт: ограничения введут на протяжении всей улицы, кроме  участка от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv

Теги: национальный проект, петербург, ремонт улицы дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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