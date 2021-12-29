46 улиц Петербурга отремонтируют в рамках федерального проекта

На проект выделили 4,5 млрд рублей.

В этом году в программу национального проекта "Безопасные качественные дороги" включили 24 улиц Петербурга. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает пресс-служба Смольного.

Всего отремонтируют около 80 км. На проект выделили 4,5 млрд рублей. Отмечается, что первые конкурсы пройдут в марте.

Так в списке Лиговский проспект работы пройдут на участке от железнодорожной линии Витебского направления до Московского проспекта. В Центральном районе проведут ремонтные работы на площади Восстания. На Петроградской стороне в программу вошла улица Большая Зеленина, проложенная более 300 лет назад и являющаяся одной из самых старых в городе. Также вошла на всем протяжении улицы Комсомола, которая проходит около Финляндского вокзала и площади Ленина.

В Приморском районе планируется отремонтировать Камышовую улицу и Богатырский проспект (от Коломяжского проспекта до ул. Байконурской). В Красносельском районе работы пройдут на улице Маршала Захарова (от Финского залива до проспекта Маршала Жукова).

Ранее по этой же программе в Петербурге отремонтируют три "туристические" улицы.

Фото: Piter.tv

