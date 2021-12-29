В Петербурге отремонтируют три "туристические" улицы

Один из них (улица Большая Зеленина) была проложена более 300 лет назад.

Три улицы, ведущие к достопримечательностям, отремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Обычно в адресный перечень входят улицы на окраинах, но в этот раз были сделаны исключения. Об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет об улице Большой Зеленина в Петроградском районе, Лиговском проспекте на участке от Московского проспекта до железнодорожной линии Витебского направления, а также на улице Комсомола около Финляндского вокзала. Отмечается, что на каждой из этих улиц сосредоточены городские достопримечательности, в связи с чем их ремонт особенно важен.

Всего в рамках нацпроекта в этом году обновят покрытие на 46 петербургских дорог. Подрядчиков будут выбирать в марте.

Ранее прокуратура обратила внимание на разбитые дороги в Пушкинском районе.

Фото: Piter.tv