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Прокуратура обратила внимание на разбитые дороги в Пушкинском районе
Сегодня, 10:17
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Прокуратура обратила внимание на разбитые дороги в Пушкинском районе

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Ведомство внесло представление в адрес "Автодора".

Прокуратура Пушкинского района обратила внимание на неудовлетворительное состояние дорог. Это может представлять угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

По информации ведомства, многочисленные выбоины заметили на перекрестках Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и Пушкинской улицы, на съезде с Киевского шоссе в сторону Петербурга, а также на Красносельском шоссе и Волхонской развязке при съезде на Киевское шоссе. Состояние проезжей части не соответствует требованиям технических регламентов. 

В адрес АО "Автодор" внесли представление. Оно находится на рассмотрении. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на 14 улицах Петербурга начнется капремонт в этом году. 

Фото: администрация Пушкинского района

Теги: дорога, проезжая часть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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