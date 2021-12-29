Прокуратура обратила внимание на разбитые дороги в Пушкинском районе

Ведомство внесло представление в адрес "Автодора".

Прокуратура Пушкинского района обратила внимание на неудовлетворительное состояние дорог. Это может представлять угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

По информации ведомства, многочисленные выбоины заметили на перекрестках Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и Пушкинской улицы, на съезде с Киевского шоссе в сторону Петербурга, а также на Красносельском шоссе и Волхонской развязке при съезде на Киевское шоссе. Состояние проезжей части не соответствует требованиям технических регламентов.

В адрес АО "Автодор" внесли представление. Оно находится на рассмотрении.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на 14 улицах Петербурга начнется капремонт в этом году.

Фото: администрация Пушкинского района