Количество "лежачих полицейских" увеличат на улицах Петербурга

По планам установку должны завершить к июлю 2022 года.

В 16 районах города появятся "лежачие полицейские". Ими оборудуют 58 нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом 4 марта рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Сообщается, что по планам работу должны завершить к июлю 2022 года. В программу этого года вошли адреса, о которых сообщали граждане, а также точки повышенной аварийности.

Ранее ГИБДД проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге. Рейды проведут в ночь с 5 на 6 марта, с 6 на 7 марта, с 7 на 8 марта, с 19 на 20 марта и с 20 на 21 марта.

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