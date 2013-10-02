NYT: Франция отказалась от торжественного мероприятия в США после решения по подлодкам

Белый дом прокомментировал ситуацию.

Франция отказалась от торжественного мероприятия в США после решения по подлодкам. Об этом рассказали журналисты американского издания The New York Times со ссылкой на данные, представленные в Agence France-Presse. Посольство Парижа отказалось от проведения церемонии, посвященной 250-летия годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США. В этом противостоянии французский флот одержал победу над британским.

В центре внимания Байдена - достижение наших глобальных целей, которые включают обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно на этом он сосредоточен, и мы будем продолжать работать над продуктивным и конструктивным партнерством с Францией. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

До скандала с отказом Австралии по контракту с французской компанией по строительству подлодок, события в честь сражения должны были проводиться на территории дипломатического ведомства и борту фрегата в Балтиморе. Ради этого в Вашингтон прибыл высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции. Однако он вернется в Париж досрочно.

США договорились о расширении военного присутствия в Австралии.

Фото и видео: Белый дом