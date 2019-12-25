NI:Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков "Абрамс"

Американцы рассказали о возможностях гранатомета РПГ-7В2.

The National Interest заявило, что Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams. В статье американских журналистов упоминается о том, что специалисты из РФ создают вооружение, которые будет способно эффективно противостоять танкам Вашингтона. Сейчас военную технику Пентагон пытается активно продать своим мировым партнерам. В частности, речь идет об определенных модификациях, которые разработчики считают "самыми защищенными". В СМИ уточнили, что российское оружие превратить танки в металлолом.

Автор публикации объяснил читателям, что на днях на территории РФ начался серийный выпуск снарядов для противотанкового гранатомета РПГ-7В2. Оружие находится на этапе обновления, что должно значительно увеличить его возможности по уничтожению объектов противника. В частности, данный гранатомет получит еще большую дальность поражения, новые прицельные системы, которые повлияют на точность стрельбы.

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72.

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