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NI:Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков "Абрамс"
Сегодня, 11:56
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NI:Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков "Абрамс"

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Американцы рассказали о возможностях гранатомета РПГ-7В2.

The National Interest заявило, что Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams. В статье американских журналистов упоминается о том, что специалисты из РФ создают вооружение, которые будет способно эффективно противостоять танкам Вашингтона. Сейчас военную технику Пентагон пытается активно продать своим мировым партнерам. В частности, речь идет об определенных модификациях, которые разработчики считают "самыми защищенными". В СМИ уточнили, что российское оружие превратить танки в металлолом.

Автор публикации объяснил читателям, что на днях на территории РФ начался серийный выпуск снарядов для противотанкового гранатомета РПГ-7В2. Оружие находится на этапе обновления, что должно значительно увеличить его возможности по уничтожению объектов противника. В частности, данный гранатомет получит еще большую дальность поражения, новые прицельные системы, которые повлияют на точность стрельбы. 

В США испытали робота для уничтожения российских танков Т-72.

Фото: Pixabay.com

Теги: abrams, the national interest, гранатомет, рпг-7в2
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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