NI удивились, что советские солдаты не пользовались носками

Калеб Ларсон объяснил, как пользоваться портянками.

Автор The National Interest удивился, что советские солдаты не пользовались носками. Публицист Калеб Ларсон рассказал читателям издания, что во времена второй мировой войны военнослужащие из СССР использовали портянки. Он напомнил, что в американской армии носки появились к концу боевых действий. Однако советские бойцы продолжали носить "нечто совершенно иное".

Если скромный лоскут ткани работал в прошлом — и не просто удовлетворительно, но способствовал победе в войнах, — то зачем что-то менять? Калеб Ларсон, эксперт The National Interest

По мнению Ларсона, портянки являются "отрезками вонючих тряпок". Он добавил, что надеть их на ноги было непростой задачей в отличие от носков. Эксперт рассказал, что советские солдаты таким навыком обладали благодаря практике. Аналитик рассказал о двух вида хпортянок. Первые - это хлопковые, которые использовались в теплое время года, а вторые - фланелевые - для холодов.

По мнению Калеба Ларсона, переход на носки с портянок в России завершился только в 2013 году.

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Видео: Youtube/ Димка Миллер