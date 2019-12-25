NI оценил разрушительный потенциал российских подлодок проекта "Борей"

The National Interest рассказал об особенностях проекта "Борей" и "Борей-А".

The National Interest оценил разрушительный потенциал российских подлодок проекта "Борей". Иностранные журналисты опубликовали авторский материал под названием "Знакомьтесь с российскими подлодками класса "Борей": они могут уничтожать целые страны за считанные минуты". В нем военный эксперт Х.И. Саттон расказывает о характеристиках атомных подлодок "Борей" и "Борей-А".

Напомним, что АПЛ проекта "Борей" должны сменить находящиеся на вооружении флота подлодки проекта "Акула" (Typhoon) и "Дельфин" (Delta-IV). Новые российские подводные лодки начинали строиться на основе недосозданных проектов "Щука-Б" и "Антей". Однако уже "Борей-А" создается по другому проекту. Неизменными для данного класса остались только габариты АПЛ.

На данный момент известно, что "Борей-А" будет иметь буксируемой антенну ГАС. Среди оборудования АПЛ будет числиться особая конструкция, необходимая для обеспечения повышенной маневренности и снижения уровня шума.

Основным условием смертоносности подлодки эксперт считает наличие ракет и боеголовок. Объекты проекта "Борей-А" будут нести по 16 ракет. Каждая из них будет включать в себя до 10 боеголовок с дальностью в 9 300 километров.

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