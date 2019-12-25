Захарова осудила BBC за предвзятое отношение к России

Такое заявление официальный представитель российского МИД сделала на своей странице в Facebook.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в соцсетях заявила о том, что британская телерадиовещательная корпорация BBC занимается предвзятым освещением событий в России. Представитель МИД призвала СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Великобритании.

Как написала Захарова на своей Facebook-странице, на BBC "тотально все, что идет о России, про Россию, из России - это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности".

Под словом "тщательный" понимаю "тенденциозный", "предвзятый", "ангажированный" – добавила она.

По ее словам, материалы россйского отделения BBC должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами.

Ранее Захарова заявила на брифинге, что береговая охрана Норвегии 2 апреля задержала у Шпицбергена российский траулер "Борей".

Инцидент, произошедший в так называемой рыбоохранной зоне, вызвал у России серьезную озабоченность, из-за чего МИД направил норвежскому посольству соответствующую ноту.

Фото: Facebook / Мария Захарова