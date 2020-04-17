Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера

МИД направил норвежскому посольству ноту в связи с инцидентом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге 17 апреля, что береговая охрана Норвегии 2 апреля задержала у Шпицбергена российский траулер "Борей". Инцидент, произошедший в так называемой рыбоохранной зоне, вызвал у России серьезную озабоченность, из-за чего МИД направил норвежскому посольству соответствующую ноту.

По словам Захаровой, Россия не раз заявляла о непризнании упомянутой зоны, и Норвегия об этом знала.

Полагаем, что практика задержаний норвежской Береговой охраной иностранных судов в т.н. "рыбоохранной зоне" находится в русле политики Норвегии на неправомерное расширение своих прав в районе архипелага вопреки положениям Договора о Шпицбергене 1920 года. Мария Захарова.

Захарова заявила, что от Норвегии ждут взаимодействия для урегулирования таких инцидентов. Кроме того, в стране знают готовность России применить национальные полномочия для защиты российских рыболовных судов, если от норвежцев поступит информация о допущенных нарушениях.

Ранее Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России.

Видео: Youtube/Ministry of Foreign Affairs of Russia