Тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России. Ранее в сети появилась информация о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России. Тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга Захаровой.

Он спросил о "800 тиграх и львах российского президента, которые будут ходить по улицам". Якобы это нужно для борьбы с коронавирусом. Захарова в ответ отшутилась, сказала что этого нет.

Не потому, что не может быть. Просто у нас традиционно на улицу выпускают медведей, - сказала представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что "они более эффективны".

Ранее в МИДе рассказали об отношении к российским военным в Италии.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить?