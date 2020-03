Мария Захарова рассказывала про телерепортаж с участием Игоря Богомолова.

В МИДе рассказали об отношении к российским военным в Италии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что их народ их приветствует.

Местные нашу армию радостно приветствуют, и не чувствуется, что находишься в другой стране, - написала она на своей странице в Facebook.

Мария Захарова рассказывала про телерепортаж с участием Игоря Богомолова.Он начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения. Он отметил, что "марш проходит в штатном режиме".

Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, - написала Захарова.

Ранее Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра.

