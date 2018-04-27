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Нападающего "Бостона" Брэда Маршанду попросили не обнимать и не лизать соперников

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В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли Маршанд обнял форварда "Торонто" Лео Комарова и облизал его.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) попросила нападающего "Бостона" Брэда Маршанду не обнимать и не облизывать соперников. Об этом сообщает ТАСС.

В первом матче 1/8 финала Кубка хоккеист обнял форварда "Торонто" Лео Комарова и облизал его лицо. Ранее, в матче регулярного чемпионата с "Торонто" Маршанд поцеловал Комарова. Возможно у него есть симпатия к этому человеку.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду повторил собственный рекорд и забил в 12 последних матчах 22 мяча.

Видео: Twitter / NHL on NBC

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Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт Хоккей

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