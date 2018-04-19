Нападающий мадридского "Реала" забил в 12 последних матчах 22 мяча.

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду повторил собственный рекорд. Звездный футболист на матче чемпионата Испании смог забить мяч в ворота "Атлетика" и тем самым продлить результативную серию до 12 игр. Об этом сообщают Риа Новости.

Гол Роналду спас "Реал" от поражения на домашнем матче с "Атлетиком" (1:1). Всего в 12 последних матчах у португальца 22 забитых мяча. Ранее Роналду уже забивал в 12 играх подряд. Это случилось в сезоне 2014/2015.

Ранее мы писали, что ФК "Зенит" стал лидером чемпионатов России по средней посещаемости.

Фото: Instagram / Cristiano Ronaldo