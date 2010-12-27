ФК "Зенит" стал лидером чемпионатов России по средней посещаемости

В текущем сезоне клуб входит в топ-32 посещаемых ФК европейских чемпионатов.

15 апреля петербургский футбольный клуб "зенит" установил рекорд по посещаемости в одном сезоне чемпионата России по футболу.

Как сообщили в пресс-службе клуба, стадион "Санкт-Петербург№ по результатам 12 домашних матчей посетили 528 099 человек. Средняя посещаемость чемпионата России сезона-2017/18 составила 44 008 человек. Своим рекордом стадион сохранил лидерств до конца сезона. В текущем сезоне "Зенит" находится на 32-месте в списке посещаемых клубов европейских чемпионатов.

Стоит отметить, что на втором месте по посещаемости находится владикавказский клуб "Спартак-Алания". Рекорд был установлен в 1995 году, когда средняя посещаемость стадиона "Спартак" составила 33 467 болельщиков. В сезоне-2016/7лидера был московский "Спартак", который посетили в среднем 32 760 болельщиков.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургский журналист запустил на YouTube шоу про футбол.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"