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Полтавченко посетил масштабные учения МЧС в Петербурге
Сегодня, 20:29
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nastya960
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Полтавченко посетил масштабные учения МЧС в Петербурге

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Ему показали образцы техники, которая используется во время спасательных операций

Сегодня, 17 мая, около стадиона "Санкт-Петербург Арена" ГУ МЧС провело строевой смотр сил и средств, которые призваны защитить безопасность горожан в летний период. Масштабные учения посетил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Об этом сообщает Мойка78 

Глава региона побеседовал с представителями различных подразделений ведомства. Ему показали образцы техники, которая используется во время спасательных операций. По легенде учений из-за поломки двигателя самолет-амфибия должен сесть на воду. На помощь должны выдвинуться спасатели на катерах. Специалисты поисково-спасательной службы должны эвакуировать пассажиров и экипаж.

Местом для данного мероприятия специально была выбрана территория у "Санкт-Петербург Арены". Уже через месяц в Северной столице будут проходить матчи ЧМ-2018, и эта тренировка призвана продемонстрировать, что безопасность гостей города в надежных руках.

Георгий Полтавченко 

Фото: Marsel Saffarin/ Вконтакте 

Теги: арена санкт петербург , мчс , полтавченко , учения
Категории: Новости СПб

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