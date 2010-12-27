Стадион "Санкт-Петербург" примет миллионного болельщика за ФК "Зенит"

Представители "Зенита" готовятся к рекорду.

На матч "Зенит" - "СКА-Хабаровск" 13 мая придет миллионный болельщик. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского футбольного клуба во вторник, 8 мая.

Представители "Зенита" готовятся к рекорду. По их мнению, на матч заключительного тура чемпионата России на стадион "Санкт-Петербург" придёт миллионный болельщик.

Отметим, что первый матч на арене "Санкт-Петербург" сине-бело-голубые провели 22 апреля прошлого года. Тогда "Зенит" играл против команды "Урал". Этот футбольный сезон стал первым в истории, в рамках которого петербургский клуб сыграл на новом стадионе все домашние матчи чемпионата, Кубка России и Лиги Европы. В пресс-службе "Зенита" отметили, что клуб установил абсолютный рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей.

На прошлой неделе стало известно, что главный тренер команды, Роберто Манчини, покинул Петербург. В понедельник, 30 апреля, он улетел в Рим.

Фото: ФК "Зенит"