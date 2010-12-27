Манчини утром 30 апреля приехал в Пулково и взял рейс до Рима.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини улетел из Петербурга. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на издание "Чемпионат".

Манчини утром 30 апреля приехал в Пулково и взял рейс до Рима. Причиной такого поступка могло стать неудачное завершение матча "Зенита" - "ЦСКА", который состоялся в воскресенье, 29 апреля.

Вчера петербургский клуб сыграл вничью с московским ЦСКА. Как говорят эксперты, "Зенит" снизил до минимума свои шансы завоевать чемпионский титул. После игры журналисты спросили Манчини об увольнении. Он ответил, что "еще непонятно, чем все закончится".

Напомним, что Роберто Манчини пригласили в "Зенит" летом 2017 год. За несколько месяцев у итальянца не сложились отношения с футболистами и с администрацией клуба. Слухи об отставке Манчини появляются с весны этого года.

Фото: ВКонтакте.